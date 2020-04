Lena Meyer-Landrut räumt ab Zusammen Zuhause: Das sind die Gewinner der Kids' Choice Awards 2020

Die Preisträger kamen aber auch zuhause nicht um das traditionelle "Sliming" herum - und zeigten dabei selbst großes Engagement. Julia Beautx (20), die Siegerin in der Kategorie "Lieblings-Social-Media-Star", legte sich sogar in eine komplett mit grünem Glibber gefüllte Badewanne. Über die meisten "Blimps" - so wird der Kids' Choice Award genannt - konnte sich Sängerin Lena Meyer-Landrut (28, "Better") freuen. Sie siegte in den Kategorien "Lieblings-Ohrwurm" (mit Nico Santos), "Lieblings-Cast" (mit der "The Voice Kids"-Jury) und "Lieblings-Sängerin". Weitere Preise gingen unter anderem an YouTuber Julien Bam (31) und FC-Bayern-Star Thomas Müller (30).