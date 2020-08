München - Nach fast vier Wochen Sommerpause mussten die Profis des TSV 1860 am Montagvormittag wieder antanzen. Für die Torjäger Sascha Mölders, Stefan Lex und die zahlreichen Junglöwen im Team standen die obligatorischen Leistungstests an: Hat Mölders sein Kampfgewicht gehalten? Sind die Laktatwerte von Laufspieler Lex noch so gut wie gewohnt?