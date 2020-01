Coutinho weiß, dass er um seine Zukunft spielt

Beim 6:1 gegen Bremen deutete er das am Ende der Hinrunde durchaus mal an, als er drei Treffer erzielte und zwei Vorlagen lieferte. Insgesamt bleibt Coutinho (23 Spiele, sieben Tore, sieben Assists) ein großes, aber noch uneingelöstes Versprechen. "Er arbeitet hart und ich hoffe, dass er sein eigentliches Niveau in der Rückrunde erreichen kann", sagt Landsmann Elber. Coutinho weiß, dass er um seine Zukunft spielt. "Wenn er bei Bayern bleiben will, muss alles stimmen", sagt Elber mit Blick auf Coutinhos 120-Millionen-Euro-Preisschild.