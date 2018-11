Thomas Müllers Abschied auf Raten

Der ist nur noch Joker. Ein Abschied auf Raten. "Natürlich brauchen wir die Alten noch", sagte Thilo Kehrer (22), einer der Jungen, der "fresh faces" wie man in Kunst und Kultur sagen würde. Dann schob er pflichtschuldig, aber gewitzt nach: "Was heißt hier ,die Alten’? Also die erfahrenen Spieler - ohne die wären wir ziemlich aufgeschmissen." Neuer (83 Länderspiele), Hummels (70), Kroos (91), dazu der Chef der Jugend, Joshua Kimmich (37) – das sollte doch eine Achse der Hoffnungsträger für die nächsten Jahre sein, bei Hummels zumindest für die EM 2020. Nächstes Jahr finden zehn Quali-Spiele für das Turnier in 12 europäischen Städten statt, in München werden zwei Vorrundenspiele ausgetragen. Zeit also, dass sich was dreht, dass sich was bewegt.