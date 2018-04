TSV 1860 zu 99 Prozent Meister

Der Trainer des TSV 1860 wollte sich selbst nach dem zwar mühsamen, aber "immens wichtigen" Auswärtsdreier in Illertissen noch nicht so recht einlassen auf das, was kaum mehr abgewendet werden kann: Die Löwen sind zu 99 Prozent Meister der Regionalliga Bayern! "Ich bin jemand, der sich erst freuen kann, wenn es faktisch auch so ist", so der Coach, dem die Ungewissheit laut eigener Aussage schlafarme Nächte bereitet hatte.