München - Flügelspieler Kingsley Coman kehrt für das Bundesliga-Topspiel des FC Bayern am Sonntag (18 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) gegen RB Leipzig in den Kader der Münchner zurück. "Da freuen wir uns natürlich alle darauf", sagte Trainer Hansi Flick bei der Pressekonferenz am Freitag.