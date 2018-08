München – Am 14. Oktober wird im Freistaat ein neuer Landtag gewählt. Doch wofür stehen die einzelnen Parteien? Wie halten sie es mit dem Umweltschutz, der dritten Startbahn oder der Garten-Tram? Welche Vorstellungen haben sie in den Bereichen Innere Sicherheit und Asylpolitik? Und wie sieht es in sozialen Fragen aus, also bei Kita-Kosten, Pflegenotstand oder Wohnmisere?