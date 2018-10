Stimmkreis 109: München-Mitte: Wer kandidiert?

Den Stimmkreis München- Mitte gibt es heuer zum ersten Mal. Mit ihm wird der gestiegenen Einwohnerzahl Münchens Rechnung getragen. Er setzt sich zusammen aus den Stadtbezirken Schwanthalerhöhe (8), Ludwigsvorstadt- Isarvorstadt (2), weiten Teilen von Au-Haidhausen (5) und Teilen von Untersendling (6). Laut Wahlamt gibt es dort nun 89.042 Stimmberechtigte. Nur der Stimmkreis Bogenhausen ist in München kleiner.

München-Mitte: Die Kandidaten

CSU: Hans Theiss

Alter: 40

40 Beruf: Arzt

Arzt Familienstand: verheiratet, ein Kind

Der 41-Jährige ist Kardiologe und ist auf vielen seiner Plakate deshalb auch mit einem Herz abgebildet. Theiss ist mit der früheren Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss verheiratet, mit der er gemeinsam in Schwabing wohnt und ein Kind hat. Als thematischen Schwerpunkt hat sich Theiss vorgenommen, den Pflegemangel zu beheben. Die Krankenhäuser und Heime bekommen schließlich immer noch nur schwer Personal.

SPD: Michael Ott

Alter: 54

54 Beruf: Literaturwissenschaftler

Literaturwissenschaftler Familienstand: ledig

Der 54-Jährige ist der Überraschungskandidat bei der SPD. Hat er im parteiinternen Vorentscheid doch den deutlich favorisierten Partei-Vize Roland Fischer ausgestochen – um sich in den harten Mitte-Wahlkampf zu stürzen. Ott ist Literaturwissenschaftler und wohnt im Glockenbachviertel. Seine Ziel ist es vor allem, München bezahlbar zu halten. Das betrifft natürlich vor allem das Thema Wohnen. Ott will aber auch den Zugang zu guter Bildung erleichtern. Insgesamt, so drückt Michael Ott es aus, will er dafür sorgen, dass München eine lebenswerte Stadt bleibt.

Grüne: Ludwig Hartmann

Alter: 39

39 Beruf: Fraktionsvorsitzender, Landtagsmitglied

Fraktionsvorsitzender, Landtagsmitglied Familienstand: ledig, ein Kind

Der 40-Jährige ist gelernter Kommunikationsdesigner, hat sich aber schon seit Längerem ganz der Politik verschrieben. Mittlerweile ist er Fraktionschef im Landtag und grüner Spitzenkandidat. Hartmann wohnt in Haidhausen und hat einen kleinen Sohn. Für München hat sich Hartmann speziell zwei Themen auf die Agenda gesetzt: Das Wohnen soll bezahlbar bleiben. Und auch die Luft soll besser werden.

FDP: Anke Pöhlmann

Alter: 29

29 Beruf: Personalberaterin

Personalberaterin Familienstand: ledig, ein Kind

Die 29-Jährige arbeitet als Personalberaterin bei einem Headhunting-Unternehmen. Zudem ist sie derzeit alleinerziehende Mutter und wohnt mit ihrem gut ein Jahr alten Sohn in Thalkirchen an der Isar. Pöhlmann, Spitzname Pöli, will die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern. Deshalb setzt sie sich für flexible Arbeitszeiten und eine bessere Kinderbetreuung ein. Und noch ein Ziel: Schulbildung, die etwas mehr Alltagsschläue vermittelt.

Die Linke: Brigitte Wolf

Alter: 55

55 Beruf: Informatikerin, Stadträtin

Informatikerin, Stadträtin Familienstand: ledig

Die 55-Jährige verdient sich im Stadtrat regelmäßig Fleißkärtchen. Ist die Beschlussvorlage auch noch so lang, man kann sich sicher sein: Brigitte Wolf hat sie bis zur letzten Seite gelesen. Außer den ehrlichen Respekt von ihren Kollegen im Rathaus hat ihr das bislang aber wenig eingetragen. Wie auch, so fast als linke Einzelkämpferin. Wolf ist Informatikerin und wohnt in Haidhausen. Als ihre politischen Ziele gibt sie an: die meist verdeckte Armut in München bekämpfen, bezahlbaren Wohnraum schaffen und Rassismus entgegentreten.

AfD: Bruno Fuchert

Alter: 67

67 Beruf: Architekt

Architekt Familienstand: geschieden

Der 67-jährige Architekt wohnt in Neuperlach. Er ist geschieden und tritt nach eigegen Angaben gegen die "Verarmung des deutschen Volkes" ein. Fuchert ist ein ziemlicher Rechtsausleger. In einem Youtube-Video wettert er gegen die Billig-Renten in Deutschland und macht dafür die vermeintliche Islamisierung des Landes verantwortlich.

Freie Wähler: Ute Schiller-Schulze

Alter: 55

55 Beruf: Erzieherin

Erzieherin Familienstand: verheiratet

Die 55-Jährige wohnt in der Ludwigsvorstadt und arbeitet als Erzieherin. Von ihrem Beruf leitet sich auch ihre Kernforderung für München ab: Schiller-Schulze will sich nämlich für eine kostenlose Kinderbetreuung einsetzen. Auf dem Hans-Sachs-Straßenfest sei sie mit so vielen Familien ins Gespräch gekommen. Das habe sie darin bestärkt, dass man da etwa tun müsse.

mut: Claudia Stamm

Alter: 47

47 Beruf: Landtagsabgeordnete, Journalistin

Landtagsabgeordnete, Journalistin Familienstand: verwitwet, zwei Kinder

Die 47-Jährige hat für ganz schön Aufsehen gesorgt, als sie vor anderthalb Jahren im Streit die Landtags-Grünen verlassen hat. Nun tritt Stamm erstmals mit ihrer neuen Partei namens Mut zur Wahl an. Grund für den Bruch mit ihrer alten Partei war das Geflirte der Grünen mit der CSU. Stamm konstatierte einen konservativen Umschwung und sagte deshalb laut Pfia Gott. Stamm wohnt im Landkreis, unterhält aber ein Bürgerbüro im Dreimühlenviertel. Ihr Mann ist kürzlich überraschend gestorben. Sie hat zwei Töchter (und drei Stiefkinder).

So funktioniert der Kandidaten-Check

Oben sehen Sie die Kandidaten des Stimmkreises aufgelistet. Mit dem hier folgenden Kandidaten-Check von abgeordnetenwatch.de können Sie ganz leicht herausfinden, welche Position die Kandidaten zu bestimmten Thesen vertreten. Auch Sie selbst können den einzelnen Thesen entweder zustimmen, sie ablehnen oder sich gegenüber eines gewissen Themengebiets neutral halten. Am Ende des Checks - nach 20 Thesen - sehen Sie dann, mit welchem Kandidaten, bzw. welcher Partei sie die meisten Übereinstimmungen haben.

Wer im Hinblick auf die kommende Landtagswahl (14. Oktober) also noch unschlüssig sein sollte, kann sich mit dem Kandidaten-Check von abgeordnetenwatch.de einen ersten groben Überblick verschaffen.

