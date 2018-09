Landtagswahl 2018 Sollten Kitas kostenlos sein? Das sagen die Parteien

Das bayerische Familiengeld ist die bayerische Antwort auf den Ruf nach Gebührenfreiheit. Wir wollen, dass Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr die volle Wahlfreiheit haben, indem wir sie mit 6000 Euro je Kind unterstützen. Darüber hinaus werden wir die Qualität der Betreuung steigern. 30.000 neue Plätze bis 2020 und längere Öffnungszeiten sorgen für ein deutlich besseres Angebot. Mit staatlicher Finanzierung werden zudem in den nächsten fünf Jahren 2.000 Tagespflegepersonen in Kindertagesstätten neu eingestellt werden. Damit Erzieherinnen und Erzieher mehr Zeit für die individuelle Betreuung der Kinder haben.

Natascha Kohnen, Spitzenkandidatin der SPD:

Wir wollen bessere und kostenfreie Kitas. Für mehr Qualität muss man mehr Erzieherinnen und Erzieher einstellen und sie besser bezahlen. Damit jede Erzieherin und jeder Erzieher sich um weniger Kinder kümmern muss. Auch die Öffnungszeiten der Kitas müssen wir ausweiten. Die Arbeitswelt hört nun einmal nicht um halb vier auf. Besonders in den Städten haben viele Eltern keine Wahl, sie müssen beide arbeiten. In derselben Zwickmühle befinden sich Alleinerziehende. Sie alle brauchen mehr Betreuungsangebote an den Tagesrandzeiten. Und sie brauchen die Kostenfreiheit, damit am Ende des Monats noch Geld zum Leben übrig bleibt.

Sepp Dürr, Kulturpolitischer Sprecher der Grünen:

In Bayern ist der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz längst nicht überall erfüllt, viel zu viele Kinder müssen warten oder sich mit Notlösungen zufriedengeben. Außerdem lassen häufig zeitlicher Umfang und Qualität der Angebote sehr zu wünschen übrig. Um Beruf und Familie vereinbaren zu können, sind viele Eltern auf Ganztagesplätze oder gelegentliche Betreuung in den sogenannten Randzeiten angewiesen. Auch hier fehlt es in Bayern weit. Aber die CSU-Regierung schiebt die Verantwortung auf Bund und Gemeinden ab, statt endlich selbst zu handeln und die Kommunen beim Aufbau eines verlässlichen, qualitativ hochwertigen Angebots zu unterstützen. Für einen bedarfsdeckenden Ausbau und eine Steigerung von Qualität und Betreuungsschlüssel braucht es ein Sonderinvestitionsprogramm. Wenn dann noch Geld da ist, können wir über völlige Kostenfreiheit reden.

Michael Piazolo, Direktkandidat der Freien Wähler im Stimmkreis Giesing:

Kinder sind unsere Zukunft. Daher muss ihnen unser besonderes Augenmerk gelten. Die Frage der Betreuung ihrer Kinder stellt aber Eltern, seien es "klassische" Familien, Alleinerziehende oder Patchwork-Familien, häufig vor immense Probleme. Während es teilweise immer noch an adäquaten Angeboten hinsichtlich der Plätze mangelt, stellen auch die Kindergartenbeiträge ein finanzielles Problem für viele Eltern dar. Die Kosten variieren von Region zu Region, von Kommune zu Kommune und belasten Mütter und Väter. Wir Freie Wähler fordern daher eine kostenfreie Kinderbetreuung – zumal in den Kitas Bildungsarbeit geleistet wird und Bildung eine Staatsaufgabe ist. Bayern darf hier nicht von anderen Bundesländern wie Hessen oder Berlin überholt werden, die wir indirekt über den Länderfinanzausgleich bezahlen.

Martin Hagen, Spitzenkandidat der FDP:

Wir Freie Demokraten haben in der letzten Legislaturperiode das kostenfreie letzte Kindergartenjahr durchgesetzt. Langfristig wollen wir frühkindliche Bildung komplett beitragsfrei machen. Priorität hat für uns aber, die Qualität der Kindertagesstätten weiter zu verbessern. Dies betrifft insbesondere das Betreuungsverhältnis. Die entstehenden Mehrkosten sollen vom Freistaat übernommen werden.

Markus Plenk, Direktkandidat der AfD im Stimmkreis Traunstein:

Vorzugsweise für alle Eltern oder Alleinerziehende, die unterhalb einer bestimmten Einkommensgrenze liegen.