Felix Stahl, Direktkandidat der Freien Wähler in Milbertshofen

Die Problematik der Verdrängung von Mietern in München ist insgesamt sehr komplex und sicher nicht einfach zu lösen. Zumindest jedoch rasant steigende Mieten könnten durch eine dauerhafte Umlage der Kosten von Modernisierungsmaßnahmen sowie faktische Entmietung durch Umwandlung, etwa von Sozialbindungen, durch entsprechende Gesetze eingedämmt werden. So könnte entsprechend geförderter sozialer Wohnungsbau statt Ausverkauf desselben – wie zuletzt tausendfach bei den GBW-Wohnungen geschehen – helfen, den Druck aus dem angespannten Mietwohnungsmarkt zu nehmen. Zusätzlich wäre an die Ausweitung von Erhaltungssatzungen zu denken, die Erweiterung der sozialen Komponente, einen deutlich überarbeiteten Mietspiegel, der alle Mietwohnungen erfasst. Auch sollte München, die im eigenen Bestand befindlichen Wohnungen nicht primär an der Gewinnmaximierung durch Mietanpassungen orientieren.

Brigitte Wolf, Stadträtin und Direktkandidatin der Linken in München-Mitte

Mieterinnen und Mieter müssen mehr Mitsprache erhalten. Sie sollen ihre Häuser gemeinschaftlich übernehmen können, also ein kollektives Vorkaufsrecht wahrnehmen dürfen. Wir fordern die Wiedereinführung des Wohnungsaufsichtsgesetzes. Dies ermöglicht den Kommunen, gegenüber Vermietern einzugreifen, um eine Beseitigung von groben Mängeln wie Verwahrlosung oder Überbelegung von Wohnraum zu erzwingen. Außerdem braucht es eine echte Mietpreisbremse, flächendeckend und ausnahmslos, die Höchstgrenzen einhält. Die Modernisierungsumlage wollen wir abschaffen. Es braucht mehr Mitsprache bei Stadtumbauprojekten, innerstädtischen Nachverdichtungen und Neubauvorhaben. Der Mietspiegel darf kein Mieterhöhungsspiegel sein. Alle Mieten müssen in die Berechnung einfließen. In Kommunen mit angespannter Wohnsituation dürfen Wohnungen nicht aus Spekulationsgründen dauerhaft leer stehen. Mietwucher muss wirkungsvoll geahndet werden.

Daniel Föst, Landesvorsitzender der FDP Bayern

Der beste Schutz für die Mieter ist ausreichend Wohnraum. Wenn mehr und günstiger gebaut wird, sinkt der Druck auf den Wohnungsmarkt. Unser Mietrecht und die Rechtsprechung haben gute Schutzmechanismen und geben den Mietern viele Rechte. Das ist gut so. Solange wir aber nicht mehr Wohnungen bauen, hilft die Mietpreisbremse nur dem gut verdienenden Single ohne Haustier, der unter 100 ist. Für Bestandsmieten gilt in Bayern übrigens eine Kappungsgrenze von 15 Prozent.

Uli Henkel, Direktkandidat der AfD in Giesing

Der Staat kann die erforderlichen Bauleistungen im sozialen Wohnungsbau selbst nicht effektiv managen und erst wenn der letzte private Investor verprellt sein wird, dann werden sich alle wundern, dass man in Plänen und Gesetzen, nicht wohnen kann.