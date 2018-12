München: Isartiger statt Frauentaxi

Böhle verweist alternativ auf den so genannten Isartiger, ein Projekt, das derzeit im Zentrum und im Westen der Stadt erprobt wird. Fahrgäste können dabei in dem Probegebiet samstagabends ab 19 (und bis 2 Uhr) an Haltestellen von U-Bahn, Bus und Tram in vorher per App bestellte "Tiger" einsteigen und sich nach Hause fahren lassen.