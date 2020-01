Der Coach spielte die über Wochen andauernden Diskussionen herunter, weil er es konnte. Er wusste natürlich, dass ihm die Patellasehnen-Verletzung, die Markus Schubert in Berlin zum Zuschauen zwingt, in gewisser Weise in die Karten spielt. Er musste keine endgültige Entscheidung treffen.