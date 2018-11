Wildparkstadion wird reines Fußballstadion

Das Wildparkstadion, seit 1955 Heimstätte des KSC, wird in ein reines Fußballstadion umgebaut. Am 5. November rollten die ersten Bagger in die Nordkurve. Kurios: Davor wurden noch die Sitzschalen für je fünf Euro an Fans verkauft, die sie dann selbst in der Kurve abschrauben durften - der Erlös geht an die Juniorenmannschaften des KSC. Das Wichtigste, und das Entscheidende für den TSV 1860: Während den Bauarbeiten wird der Spielbetrieb des KSC in der Dritten Liga weitergehen. (Lesen Sie auch: 3.000 Löwen-Fans reisen nach Karlsruhe)