Beckenbauer entlastete kritisierten Kovac

Ehrenpräsident Beckenbauer (73) ließ kürzlich aufhorchen, als er betonte, dass er Kovac sogar den Double-Triumph wünsche, "um denen die lange Nase zu zeigen, die nicht an ihn geglaubt haben". Der einst geniale Libero entlastete den intern (vor allem von Vorstandboss Karl-Heinz Rummenigge) und von vielen Fans wie Experten kritisch gesehenen Kovac: "Es ist nicht leicht, die Mannschaft zu trainieren." Die Mannschaft sei "verwöhnt".

Noch will Kovac nicht ans Feiern denken. Das Weißbier ist weit weg. "Ich habe in meinem Leben allzu oft gelernt, dass man erst alles erledigen muss, bevor man sich feiern lässt oder feiert", sagte der Kroate und dachte an die irren Champions-League-Abende dieser Woche. "Der Fußball ist verrückt, bringt so viele schöne und traurige Emotionen. Deswegen werde ich den Tag nicht vor dem Abend loben." Aber einen Wunsch äußern nach einer laut eigenen Worten "sehr intensiven" Saison: "Wenn es ein bisschen ruhiger wäre, wäre es auch nicht so schlecht." Fast ausgeschlossen.