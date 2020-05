Meghan Markles Hochzeit mit Prinz Harry und Geburt von Sohn Archie

Liiert waren Prinz Harry und Meghan Markle bereits seit 2016, Ende November 2017 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Nach ihrer Taufe und Konfirmation im März 2018 heirateten die beiden am 19. Mai 2018 – hier sehen Sie die Fotos der Hochzeit von Meghan und Harry in der Fotostrecke. Von diesem Zeitpunkt an trug sie den Titel "Her Royal Highness, The Duchess of Sussex". Am 6. Mai 2019 kam ihr erstes gemeinsames Kind, Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor, auf die Welt.