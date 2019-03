In der Stellungnahme heißt es: Die Geschäftsführer Günther Gorenzel und Michael Scharold hätten in einer Aufsichtsratssitzung am 17. Februar vier Modelle präsentiert, die den Gesellschaftern zuvor übermittelt worden waren. Während das Präsidium ihren Favoriten Anfang Januar genannt hätte, sei von Investor Hasan Ismaik kein Signal gekommen. Reisinger und Co.: "Die Vertreter unseres Mitgesellschafters mochten sich in dieser Sitzung zu keinem der von der Geschäftsführung vorgestellten Modelle bekennen" - und das ohne Begründung.