Erkältung bei Boateng: Einsatz ungewiss

Dafür ist der Einsatz des Innenverteidigers Jérôme Boateng wegen einer Erkältung fraglich. Der 30-Jährige konnte am Freitag nicht an der Einheit teilnehmen. "Seine Blutwerte waren nicht so, dass er mitmachen konnte. Wir schauen mal, wie es ihm am Samstag geht. Wir gehen kein Risiko ein", sagte Kovac.