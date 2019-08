In diesem Sommer schlug dann der FC Bayern zu und holte das Wunderkind, von dem hierzulande noch niemand gehört hatte. Singh sollte sich in der dritten Liga an den europäischen Fußball gewöhnen, der Qualitätsunterschied zur australischen Liga ist groß. In der Verbereitung durfte er allerdings bei den Profis reinschnuppern - und übertraf alle Erwartungen.

Singh überzeugt auch auf dem Flügel

Auch wenn es nur Testspiele waren: Singh sah nicht wie ein Youngster aus, der mit der Physis und dem höheren Tempo überfordert ist. Häufig überzeugte er mit kreativen Ideen und seinem Zug zum Tor. Der 20-Jährige erwies sich auch als echte Alternative auf den Flügelpositionen. Für die Bayern könnte das im Laufe der Saison noch wichtig werden, Serge Gnabry und Kingsley Coman haben immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Im Finale des Audi-Cups trat Singh als sechster Schütze zum Elfmeterschießen an, alle Augen in der Allianz Arena richteten sich auf den 1,75-Meter-Mann. Er legte sich den Ball zurecht, lief an und versenkte seinen Schuss eiskalt - von Nervenflattern oder Zögern keine Spur. Es war nur ein Test-Turnier, aber dennoch ein vielversprechendes Signal.

Rufer ist der einzige Neuseeländer, der es je in die Bundesliga geschafft hat. Singh könnte schon bald in seine Fußsstapfen treten. Sein Wechsel zu den Bayern bezeichnete Singh schon als "herrvorragenden Schritt". Vielleicht wird dieser Schritt schon jetzt ein größerer, als er es sich ursprünglich erträumt hatte.

