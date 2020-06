In keinem der bisherigen vier Spiele nach dem Liga-Neustart stand Arp im Kader, andere Talente erhielten stattdessen den Vorzug. Während Joshua Zirkzee, Michael Cuisance und Oliver Batista Meier beim 5:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf Spielpraxis in der 1. Liga sammeln durften, blieb für Arp lediglich ein Platz in der zweiten Mannschaft übrig, die am selben Tag in der 3. Liga beim FC Ingolstadt gespielt hat.