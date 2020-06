Coman: "Sané hat nichts mit meiner Zukunft zu tun"

"Außer der Club sagt zu mir, dass sie mich nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, dass der Verein weiß, was er an mir hat. Die Situation von Leroy Sané hat nichts mit meiner eigenen Zukunft zu tun." Sané steht derzeit bei Manchester City unter Vertrag und wird seit Monaten mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.