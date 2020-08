Mit starken Leistungen in den vergangenen Monaten ließ Neuer keinen Zweifel am aktuellen Status aufkommen - auch wenn er am Samstag beim 4:1 im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen den FC Chelsea beim zwischenzeitlichen Anschlusstreffer gepatzt hatte. Doch ter Stegen macht mächtig Druck: Er ist bei den Katalanen längst der große Rückhalt, gerade in der Champions League zeigte der 24-malige Nationalspieler oft genug seine große Klasse.