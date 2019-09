München - Am Ende wurde sogar getanzt. Drei Lieder lang glückselige Grüne, die in der Nacht zum Sonntag auch noch die allerletzten Auszählungen abwarten wollten. Jetzt steht sie, die Grünen-Kandidaten-Liste für die Stadtratswahl 2020. Und die Ökos gehen strotzend vor Selbstbewusstsein und Zuversicht in diesen Wahlkampf.