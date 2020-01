Will Kate wieder schwanger werden?

Als Herzogin Kate bei einem Besuch der britischen Stadt Bradford auf den autistischen Josh Macpalce (25) trifft, erzählt dieser, dass er ihr nach jeder Geburt ihrer Kinder einen Brief geschrieben habe. Während des Gesprächs offenbart die Herzogin dem Jungen dann, dass er in Zukunft wohl Briefe zu anderen Anlässen schicken müsse: "Ich glaube nicht, dass William weitere Kinder will."