Hat sich die Thronfolge in England durch die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle verändert? Und auf welchem Platz steht der am 23. April geborene Prinz Louis? 1952 trat die Queen das Erbe ihres Vaters an und ist für viele Briten zum Inbegriff von Kontinuität geworden. Doch wer wird ihr folgen? Die AZ zeigt die Liste der britischen Thronfolger.