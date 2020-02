Königlicher Besuch Prinz William und Herzogin Kate zeigen sich gut gelaunt in Südwales

Eine kurze Verschnaufpause gab es für die Royals, als sie ausgelassen entlang der Küste spazierten. Immer wieder kamen sie dabei mit Menschen ins Gespräch, die den beiden zujubelten. Zur Stärkung gönnten sich William und Kate ein Eis in einer der örtlichen Eisdielen. Den Tagesabschluss markierte ein Besuch in einem Förderzentrum für Hunde in Port Talbot.