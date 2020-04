Manuel Neuer "irritiert" über FC Bayern

Nun wehrt sich der Weltmeister von 2014 auch nicht intern, sondern öffentlichkeitswirksam via "BamS". Auge um Auge? Zahn um Zahn? Er sei "irritiert", meinte Neuer über die Indiskretionen der letzten Zeit. "Das ärgert mich. Das kenne ich so nicht beim FC Bayern." Seit 2011 ist der ehemalige Schalker in München. "Nie ist etwas nach außen gedrungen". Jetzt aber stünden "ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen", betonte Neuer und klagt: "Wenn jetzt Sachen offenbar gezielt nach außen getragen werden, ist das auch etwas, das den Bereich ,Wertschätzung’ betrifft." Heißt: Koan Anstand!