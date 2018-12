K.o.-Duell für den FC Bayern Basketball Zum Abschluss noch mal Alba: Hammerwoche für den FCBB

Gleich zwei Mal gegen Alba Berlin

"An den Pokal denke ich jetzt noch gar nicht", sagte Hoeneß nach dem 83:81-Sieg der Bayern am Sonntag in der Liga gegen Alba Berlin, der den Auftakt in die Hammer-Woche der Münchner bildete, an deren Ende am Sonntag (18 Uhr/Sport1 und Telekomsport) nun das Wiedersehen mit dem Hauptstadtklub im Pokalviertelfinale steht. "Es bringt gar nichts, so weit vorauszuschauen. Aber was die Mannschaft im Moment leistet, das ist unglaublich", sagte Hoeneß.