Sarah "Dingens" Knappik

Das ehemalige GNTM-Model Sarah Knappik schaffte es 2011, das gesamte Kandidatenteam gegen sich aufzubringen, allen voran Jay Khan und Mathieu Carrière. Mit ihrer polarisierenden Art und ihren legendären Übertreibungen nach den Prüfungen hatte sie irgendwann nur noch den späteren Dschungelkönig Peer Kusmagk hinter sich.

TV-Magier Vincent Raven

Auch Vincent Raven machte sich bei Zuschauern äußerst unbeliebt, als er homophobe und frauenfeindliche Sprüche vom Stapel ließ. Trotzdem schaffte er es 2012 auf Platz fünf.

Durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" hatte Georgina Fleur genug Prominenz gesammelt, um mit anderen "Stars" 2013 in den australischen Busch zu ziehen. Dort gelang es ihr, durch Streitigkeiten mit (der ebenfalls etwas nervigen) Fiona Erdmann, einen Dschungelcamprekord aufzustellen - die bis dahin meisten Prüfungen am Stück.

Weichei Michael Wendler

Der Schlagersänger Michael Wendler ist in der aktuellen Staffel des Dschungelcamps präsenter als in seiner eigenen 2014. Am fünften Tag sah er sich am Ende seiner Kräfte und rief den berühmten Satz: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus." Weil seine Noch-Ehefrau Claudia Norberg gerade im Dschungelcamp sitzt, ist er immer wieder Thema.

Krawalliger Walter Freiwald

Moderator Walter Freiwald etablierte sich in der neunten Staffel des Dschungelcamps als "Krawallter". Seine Ausraster waren legendär und waren für den Zuschauer ein gefundenes Fressen, um sich über den mittlerweile verstorbenen Moderator lustig zu machen.

Helena Fürst aka "Höllena"

Die damalige TV-Anwältin Helena Fürst legte mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp einen kompletten Image-Wechsel hin und avancierte schnell zur Trash-Queen. Vor allem ihre Streitereien mit Thorsten Legat waren Unterhaltung pur. Auch vier Jahre nach ihrer Teilnahme an der RTL-Show lässt Helena Fürst das Thema Dschungelcamp nicht los. Kürzlich verlangte sie von Moderatorin Sonja Zietlow eine Entschuldigung, weil die mal wieder einen Witz auf Helenas Kosten gemacht hatte.

Dschungelprinzessin Hanka Rackwitz

Mit ihren Marotten hatte es Hanka Rackwitz im Dschungelcamp 2017 sehr schwer. Zwangsstörungen bestimmen das Leben der heute 51-Jährigen. Dieses Leid wurde von einigen Mitcampern und Zuschauern nicht ernst genommen, die ihr Verhalten als Show abstempelten. Trotzdem schaffte sie es auf den zweiten Platz.

Schreihals Matthias Mangiapane

Dem Publikum der zwölften Staffel Dschungelcamp war Matthias Mangiapane zu Beginn komplett unbekannt. Aber durch sein aufgedrehtes Wesen und die fiesen Lästerattacken konnte er sich nachhaltig in die Köpfe des Publikums hämmern.

Aufziehpuppe Bastian Yotta

"I'm strong, healthy and full of energy" - diesen Leitspruch von Unternehmer Bastian Yotta kann man einfach nicht vergessen, auch wenn man es gerne möchte. Die nervigen Motivations-Weisheiten, die sich eher wie Sprüche aus Glückskeksen anhörten, brachten einige Dschungelcamper auf die Palme - allen voran Dauer-Konkurrent Chris Töpperwien.

Stimmen Sie ab, welcher Kandidat der nervigste Dschungelcamper aller Zeiten ist: