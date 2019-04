Aggressions-Duell in Dortmund

Ebenso wie 2001, als sich ein anderes Drama zwischen Dortmund und Bayern abspielte. Wieder geschah es im April, am 7. dieses Monats, der es offenbar in sich hat. Drei Platzverweise, zwölf Gelbe Karten und am Ende ein 1:1 – selbst Uli Hoeneß, damals Bayern-Manager, konnte nicht mehr. "Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, in dem der Schiedsrichter zwischen der 1. und 95. Minute über 50 Fehler macht", schimpfte Hoeneß über die Leistung des Unparteiischen Hartmut Strampe, der die Bayern-Stars Bixente Lizarazu (35. Minute/Gelb-Rot) und Stefan Effenberg (55./Rot) vom Platz geschickt hatte. Der Kapitän rammte Evanilson den Ellbogen in die Magengegend und verabschiedete sich mit Handküssen vom Dortmunder Publikum.