Sie in Ganzkörper-Tiger-Optik, er im schwarzen Schlabber-Look. Mit Spannung war der Auftritt erwartet worden: Hand in Hand sind Model Heidi Klum (45) und Musiker Tom Kaulitz (29) zur Verleihung der "About you"-Awards gekommen - doch zur Frage aller Fragen haben die beiden am Donnerstag in Grünwald eisern geschwiegen. Auch mit von der Partie: Toms Zwillingsbruder und Tokio-Hotel-Frontmann Bill.