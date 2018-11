"Es wird nich leicht, einen neuen Hoeneß oder einen Nachfolger für mich zu finden."

Konkret wurde Rummenigge in diesem Punkt nicht. "Alle sind bereit, Niko Kovac, diese Chance zu geben", erklärte er weiter und ergänzte mit Blick auf den Rest der Saison: "Am Ende des Tages müssen natürlich die Ergebnisse stimmen. Platz fünf ist nicht der Platz, der am Ende der Saison belegt werden darf." Rummenigge sprach aber nicht nur über Kovac – er gab auch Einblicke, wie er sich seine Zukunft als Vorstandsboss beim FC Bayern vorstellt. "Es wird nicht leicht, einen neuen Hoeneß oder einen Nachfolger für mich zu finden. Wir müssen versuchen, einen fließenden Übergang hinzukriegen", sagte er.