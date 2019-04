Aber auf Linie gebracht. "Der Trainer und die Mannschaft haben aus dem Liverpool-Spiel ihre Lehren gezogen", sagte selbst Sportdirektor Hasan Salihamidzic, ansonsten sehr eng an Kovacs Seite. Und siehe da, gegen Dortmund ließ Defensiv-Verfechter Kovac keinen Kovac-Fußball spielen. "Wir sind am besten, wenn wir aktiv mit und gegen den Ball sind. So wollen alle, die es mit uns halten, die Bayern sehen", erklärte Mats Hummels. Der Torschütze zum 1:0 noch deutlicher: "Das passive Verteidigen liegt uns nicht. Wenn wir aktiv sind, ist das eine ganz andere Klasse."

Champions-League-Aus: "Dominant, mit Ballbesitz" hat gefehlt

Was beim Aus in der Champions League gegen Liverpool, dem zu zaghaften, mutlosen Auftritt im Rückspiel (1:3) versäumt wurde. Rummenigge: "Wir hätten wie gegen Dortmund mit offenem Visier angreifen sollen. Das ist eigentlich der Stil des FC Bayern: Dominant, mit Ballbesitz."

Torjäger Robert Lewandowski meinte: "Offensiv spielen, das ist unsere DNA, offensiv viel Druck machen und Situationen kreieren, um zu versuchen, Tore zu schießen. Das passt besser zu unserer Mannschaft." Verstanden, Trainer? Dass Kovac seine Spieler mit nicht oder nur bedingt lernfähigen Kindern (Kovac: "Das war eine Metapher") verglichen hatte, kam in der Kabine nicht gut an. Eine gezielte Provokation pro Leistungssteigerung? Hummels: "Wir wissen schon selbst, wenn wir Sachen falsch machen." Schon gut, Trainer. Kovac – folgt auf dem Jubelsprung am Samstag am Saisonende der Abflug?

