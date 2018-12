Keine Jagd mehr Prinz Harry: Wird Weihnachten zur Zerreißprobe?

Die Gerüchte um die Spannungen in der königlichen Familie werden nicht weniger. Wie der "Sunday Mirror" jetzt erfahren haben will, verzichtet Prinz Harry (34) angeblich auf die traditionelle Fasanen-Jagd, die bei den Royals für Weihnachten geplant ist. Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (37) setzt sich für Tierrechte ein und soll gegen die Jagd sein. Harry habe die Jagd in der Vergangenheit fast nie verpasst, zitiert das Blatt einen Insider, aus Liebe zu Meghan wolle er nun aber darauf verzichten.