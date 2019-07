Doch de Ligt zog einen Wechsel ins Piemont vor, und ist damit nicht der einzige Star, um den sich die Bayern in dieser Transferperiode offensichtlich umsonst bemühten. Bestes Beispiel ist wohl der Spanier Rodrigo. Der 23-Jährige soll übereinstimmenden Berichten zufolge der Wunschkandidat von Sportdirektor Hasan Salihamidzic für die Sechserposition gewesen sein. Doch er entschied sich für Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola und Manchester City, das für den Nationalspieler geschätzt 70 Millionen Euro an Atlético Madrid überwies.

4. Gehälterexplosion: Bayern kann oder will nicht mithalten

"Wenn Sie als Journalist in England das Doppelte verdienen würden, würden Sie wahrscheinlich auch in England arbeiten, oder?", fragte Bayern-Coach Niko Kovac bei seiner ersten Pressekonferenz dieser Saison in die Runde.

"Die Ablösesummen sind ja schon der Wahnsinn, aber noch vielmehr bereitet mir die Explosion der Gehälter Bauchschmerzen. Wir sprechen oftmals über unglaubliche Summen, gerade bei den großen Klubs im Ausland. Und wenn du dir so einen Spieler ins Haus holst, hast du mit Gehalt und Beraterhonorar plötzlich pro Jahr 40 Millionen Euro Minus in der Bilanz stehen. Daher müssen wir mit kühlem Kopf, sehr überlegt und nicht emotional vorgehen", meinte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und beklagte: "Ich weiß nicht, wo es noch hinführen soll."

Keine Frage: Die TV-Gelder haben in den vergangenen Jahren einen tiefen Graben zwischen die Möglichkeiten der Premier League und Spanier auf der einen und der übrigen Ligen auf der anderen Seite gerissen, vornehmlich der Bundesliga, der Serie A (Italien, ausgenommen Juventus Turin) und der Ligue 1 (Frankreich, ausgenommen Paris Saint-Germain).

Zum Vergleich: Zwischen 2016 und 2019 gab es für die Premier-League-Klubs insgesamt 6,9 Milliarden Euro aus der TV-Vermarktung, in der Bundesliga werden dagegen zwischen 2017 und 2021 insgesamt rund 4,64 Milliarden Euro ausgeschüttet. Die Folge: Die Bayern bekommen in etwa so viel wie ein englischer Absteiger. Und müssen aufpassen, dass sie bei der Explosion der Gehälter bei den Superstars der Szene konkurrenzfähig bleiben.

