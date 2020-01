Kein weiterer Nachwuchs geplant Herzogin Kate spricht über die Familienplanung

Laut des US-Magazins "People" kam die Herzogin in Bradford in der englischen Grafschaft West Yorkshire mit einem 25-jährigen Fan ins Gespräch. Dieser erzählte Kate demnach, dass er ihr zu jeder Geburt ihrer drei Kinder jeweils eine Glückwunschkarte zukommen ließ. Daraufhin soll Kate gesagt haben, dass es unwahrscheinlich ist, dass er bald wieder eine Karte schreiben müsse: "Ich glaube nicht, dass William weitere Kinder haben will", soll sie gesagt haben.