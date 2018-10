Münchner Parteichef will er bleiben

Was der 57-Jährige in Zukunft politisch vorhat, damit will er derzeit noch nicht so richtig rausrücken. Münchner Parteichef will er bleiben. Aber ob er als neues Ziel das Europaparlament anpeilt, sich für 2020 vielleicht sogar an der Kandidatur als Oberbürgermeister bastelt? Dazu nichts Konkretes. Nur so viel: "Als Parteichef bin ich gehalten, Persönlichkeiten mit dem richtigen Format zu finden." Und naja: Das richtige Format – das würde er sich selbst wohl auch attestieren.