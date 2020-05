Kein öffentlicher Glückwunsch Harry und Meghan feiern Hochzeitstag - und kein Royal gratuliert

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben ihren zweiten Hochzeitstag am gestrigen 19. Mai angeblich sehr ruhig verbracht. Das Paar wollte sich eine schöne Zeit mit Söhnchen Archie (1) machen, und hat offenbar sichergestellt, dass keine beruflichen Anrufe stören, wie Royal-Biograf Omid Scobie bei "harpersbazaar.com" unter Berufung auf einen Insider berichtet. Die kleine Familie soll sich gerade in einem großen Anwesen in Beverly Hills eingemietet haben, das Schauspieler Tyler Perry (50) gehört.