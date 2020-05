München - Immerhin haben die Wirte jetzt einen Zeitplan: Ab dem 25. Mai dürfen Speiselokale unter strengen Auflagen öffnen. Viele Wirte fürchten trotzdem, dass ihre Lokale die Corona-Krise nicht überleben werden und sie über kurz oder lang Insolvenz anmelden müssen. Besonders Mietzahlungen, die gestundet sind und die sie "wie einen gigantischen Berg Schulden vor sich her schieben, der nicht abgetragen werden kann, weil wir sehr lange nicht so ein Geschäft machen werden, wie wir es bräuchten", so sagt es ein Münchner Wirt, machen ihnen Sorgen.