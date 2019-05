Darlehen von Hasan Ismaik ist schon aufgebraucht

Wenn man jedoch genau hinschaut, handelt es sich beim Kaderengpass wohl auch um ein hausgemachtes Problem der KGaA. Denn: Ein Darlehen von Investor Hasan Ismaik über zwei Millionen Euro, das im vergangenen Sommer für die nächsten beiden Spielzeiten in Aussicht gestellt worden war, ist bereits ausgegeben oder eingeplant.

Wie der "Kicker" (Printausgabe) zuletzt berichtete, fließen die restlichen 500.000 Euro daraus in den Etat der kommenden Saison, plus eine Überbrückungsfinanzierung von Hauptsponsor "Die Bayerische" in Höhe von zwei Millionen Euro. Der Profifußball ist somit gerettet - geradeso und vorerst.

Bleibt die Frage, ob in der vergangenen Saison nicht schon zu viel und auch an den falschen Stellen investiert wurde? Zum Vergleich: Der Karslruher SC hatte Berichten zufolge in etwa dasselbe Budget zur Verfügung - und steigt nun in die 2. Bundesliga auf. Hätten die Giesinger dagegen ein Spiel mehr verloren statt gewonnen wären sie nun einer der vier Absteiger.

Aufgeblähter Kader beim TSV 1860

Stets wurde darauf verwiesen, dass der Kader mit 30 Mann (!) so aufgebäht werden musste, weil bis Ende Mai vergangenen Jahres unklar gewesen sei, ob der Klub weiter in der Regionalliga Bayern spiele oder in der Dritten Liga. Spieler wie Marius Willsch, Markus Ziereis und Kristian Böhnlein dürften nun aber kaum noch eine Zukunft in Giesing haben - sie haben aber noch laufende Verträge.

Angreifer Nico Karger wird derweil als Abgang zum KSC gehandelt, wo sein einstiger Förderer Oliver Kreuzer Sportchef ist. Und Spielmacher Efkan Bekiroglu, fußballerisch wahrscheinlich bester Löwe, wird mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht.

Gorenzel erklärte nun: "Das Budget ist nicht das Problem, sondern dass voriges Jahr Verträge eingegangen wurden, die unter anderen Bedingungen abgeschlossen wurden. Das macht das Gemisch so explosiv." An welcher Stelle Fehler gemacht wurden, wer plante und mit welchem Geld, bleibt unklar. Geschäftsführer Michael Scharold vermeidet zu viele Medientermine, trat im vergangenen halben Jahr nur zwei Mal vor die Presse.

Zuletzt erklärte immerhin Hauptsponsor "Die Bayerische", mit einer Finanzspritze helfen zu wollen, geknüpft an die klare Bedingung: "Mehr Geld bedeutet auch mehr Leistung." Mit dem sanften Hinweis, dass woanders mit weniger Budget mehr erreicht wurde.

