Das Derblecken und das Singspiel seien aber ohne die Poliker vor Ort sinnlos, so Steinfatt. Man stehe in Absprache mit den Behörden, sagte der Paulaner-Chef. "Aktuell stehen die Zeichen – es ist noch keine offizielle Absage, aber die Zeichen stehen eher in die Richtung, dass wird das Derblecken am Mittwoch nicht durchführen können. (...) Ich sehe jetzt in betretene Gesichter – ganz ehrlich, so geht es mir auch."