Berzel-Verletzung: Bekommt Weber nun die Chance?

Weber dürfte die aktuellen Entwicklungen durchaus mit gesteigertem Interesse verfolgen. Wie die Löwen am Mittwoch mitteilten, fällt in Aaron Berzel einer seiner Hauptkonkurrenten in der Innenverteidigung aufgrund einer Muskelverletzung für mehrere Wochen aus.