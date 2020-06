Hochzeit bei Caro Robens und Mann Andreas

Vor zehn Jahren beginnt die Geschichte des Bodybuilder-Pärchens. Natürlich auf Mallorca. Caro Robens (Geburtsjahr 1979), wanderte 2003 auf die Baleareninsel aus und jobbte später in der Gastronomie. 2010 arbeitete sie in der Diskothek Oberbayern am Ballermann als Themenkraft. Dort lernte die gelernte Erzieherin ihren späteren Mann Andreas (gebürtig Schmiedeberg), der im Oberbayern an der Kasse arbeitete, kennen. Zwischen den beiden funkte es.