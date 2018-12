So wenig es überrascht, dass sich beide als Unschuldsengel sehen, so genau wissen sie: Fehler können sich Wiesn-Wirte nicht leisten. In der Vergangenheit wurden Kollegen wie Sepp Krätz, Richard Süßmeier, Marianne und Toni Weinfurtner hart bestraft. Wie jetzt mit Hagn und Roiderer umgegangen wird, ist offen.