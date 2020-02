Teile der Fans des FC Bayern haben bei der Partie in Hoffenheim für einen Eklat und ein Novum in der Liga gesorgt! Nur eine Woche, nachdem Dietmar Hopps Konterfei beim Spiel in Mönchengladbach in einem Fadenkreuz gezeigt wurde, legten die Münchner Anhänger mit völlig geschmacklosen Spruchbändern nach.