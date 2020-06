Können Trainer Michael Köllner und Gorenzel, die beide nur zu gerne eine Perspektive in Richtung Zweite Liga hätten, also wichtige Leistungträger weiter an Sechzig binden? Dies ist, auch im Falle einer baldigen Einigung, weiter höchst fraglich, denn aufgrund der Corona-Krise fehlen 1860 bis Ablauf des Kalenderjahres bis zu vier Millionen Euro. Geld, das anderweitig in die Kassen strömen muss.