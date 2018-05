"Das wird Wahnsinn", erklärte Sechzigs Vizekapitän Jan Mauersberger der AZ mit jenem Wort, das nicht nur von Geschäftsführer Michael Scharold im TV-Interview, sondern von allen Beteiligten rund um Sechzigs Aufstiegsmärchen inflationär gebraucht wurde: "Wir fahren auf den Betzenberg, ich komme mal wieder in den Wildpark, dazu gibt’s das Derby gegen Haching – wir wollen zeigen, dass wir auch in der Dritten Liga mithalten können." Mauersberger weiß aber auch: "Da hast du solch starke Gegner wie Saarbrücken andauernd." Vom Budget über Sechzigs Kader bis zu den Stadien: Die AZ zeigt, was sich für die Löwen eine Liga höher verändert.