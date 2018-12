Soweit, so gut beim FC Bayern – eigentlich. Denn Kovac hat jetzt ein Luxusproblem in der Zentrale. Der Grund: Thiago. Der zuletzt verletzte Spanier gab am vergangenen Wochenende gegen Bremen sein Comeback und wurde in der 80. Minute eingewechselt. Mittelfristig könnte der 27-Jährige die neu errungene Kaderordnung nun wieder kräftig durcheinanderwirbeln. Die AZ erklärt das Aufstellungs-Dilemma.