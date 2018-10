Sie sind im Wahlkampf sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD aufgetreten. Wo war denn die Stimmung besser?

Also lockerer war es bei den Grünen, eine fröhliche Grundstimmung, die sich ja auch im Wahlergebnis widerspiegelt. Aber ich habe die nüchtern analysierende Art von Natascha Kohnen bei der SPD sehr geschätzt.

Natascha Kohnens bewusst unaufgeregte Art hat der Wähler aber nicht goutiert.

Ja, da habe ich auch mit einigen Leuten diskutiert, die gesagt haben, Frau Kohnen fehle das Charisma. Das muss ich schon einmal gegenfragen: Wo war denn bei Angela Merkel bei ihrem Amtsantritt Charisma feststellbar? Alle sagen immer: zurück zur Sachpolitik. Wenn es aber einer dann unaufgeregt macht, dann ist es auch wieder nicht recht.

Hundert Jahre nach Kurt Eisner ist diese Wahl nun eine bayerische Revolution, ein Revolutiönchen oder was?

Ich durfte 1980 das erste Mal auf Bundesebene wählen, damals Strauß gegen Schmidt. Ich war stolz, weil ich mich so erwachsen gefühlt habe als Erstwähler. Und ich habe mich seitdem nie wieder so auf eine Wahl gefreut wie auf diese Landtagswahl. Wenn eine CSU bei weit unter 40 Prozent landet, dann ist das schon ein kleines Revolutiönchen.

Und das sagen die anderen:

Hans Well: Wer sitzt in der Bavaria One?

Ich beobachte den Himmel, ob ich die Bavaria One sehe und ob ich erkennen kann, wieviele Personen drinsitzen - eine oder zwei. Auf jeden Fall ist heute ein Abend, an dem ich an meinen guten Freund Sepp Daxenberger denken muss, denn wenn er nicht so früh gestorben wäre und noch für die Grünen hätte kandidieren können, dann wäre es für die CSU heute sehr eng geworden. Mit den Freien Wählern als Koalitionspartner der CSU erwarte ich keinesfalls den von mir so erhofften Umbruch in der Agrar- und Umweltpolitik. Das ist eine reine Lobbyvertretung für die herkömmliche Landwirtschaft, da wird sich nichts ändern, weder in Bezug auf den Einsatz von Glyphosat, noch auf den Einsatz sonstiger Gifte und Insektizide und die zu hohen Nitratwerte im Grundwasser. Ich empfinde keine Häme über das schlechte CSU-Ergebnis, aber es drückt eine Gerechtigkeit aus, wenn man bedenkt, wie diese Partei beim Dieselskandal rumeiert, oder auch beim Flächenfraß in Bayern. Das sind durchaus Themen für wertkonservative Menschen, die aber nun viel besser von den Grünen besetzt sind.

Herr Söder hat in diesem Wahlkampf erst Kreide gefressen, als er gemerkt hat, dass seine Wortwahl in Bezug auf Flüchtlinge beim Wähler doch nicht ankommt. Davor hat er die gleiche Tonart gespielt wie Seehofer. Jetzt ist er angeschlagen und gibt sich demütig. Ob waidwund geschossene Politiker zu vernünftigen Reaktionen fähig sind, ist fraglich. Jedenfalls ist mit dem Ergebnis nicht wie von der CSU vorhergesagt die Zugspitze zusammengekracht und Neuschwanstein steht auch noch

Helmut Schleich: Was FJS sagen würde

Eines meiner Lieblingszitate von Strauß lautet: "Es gibt eine normative Kraft des Faktischen aber es gibt keine Fakten- ersetzende Kraft des Phraseologischen."

Wenn sich Söder und die gesamte Parteispitze jetzt auf die Sprachregelung "Stärkste Fraktion. Klarer Regierungsauftrag!" eingeschworen haben, dann ist das nur ein verbrämtes "Weiter so!". Aiwanger einseifen und der King bleiben, der in drei Minuten jedes Problem Bayerns im Handumdrehen löst. Das scheint Söders Plan zu sein.

Wahr ist, dass die Partei seit Jahren - im Grunde seit meinem Brotzeitholer Stoiber - jedwede geistige Substanz eingebüßt hat, ihre bayerische Identität zur reinen Folklore verdünnt hat und sich statt dessen in Beflissenheit ergeht.

Man überzeugt nicht dadurch, dass man in einem Satz einer Rede 10 mal das Wort Bayern unterbringt, sondern dadurch, dass man die Leute mit der Wahrheit konfrontiert und gehaltvolle Lösungen anbietet.

Wer das verbockt, den frisst von rechts die AfD und von der Mitte her die politische Wellness- Fraktion - vulgo Grüne genannt - auf. Deshalb muss ich heute sogar diesem niederbayerischen CSU- Schmalspurstrategen Erwin Huber Recht geben. "Die falsche Analyse des Ergebnisses ist der Keim für die nächste Niederlage!"

Sic est! sage ich da als alter Lateiner.

Christian Springer: Immerhin, der fünfte Platz!

Der Münchner Kabarettist Christian Springer ist am Wahlabend tatsächlich mal brav zuhause in Berg am Laim statt in irgendeinem libanesischen Flüchtlingscamp oder auf einer Kabarettbühne. "Jahrelang haben wir auf diesen Fall der CSU gewartet, aber jetzt fühlt es sich gar nicht wie eine Party an. Das Volksparteien-Modell von CSU und SPD ist krachend durch den TÜV gefallen. Jetzt ist halt die große Frage, ob Horst Seehofer für seine CSU wieder einmal den Nikolaus spielt und sagt: ‘Jetzt habe ich aber noch eine Überraschung für euch. Jetzt leg’ ich nochmal einen drauf, schieße quer rein und fordere den Rücktritt von dem Söder, denn: Ich komme wieder!’ Da werden uns noch schöne Stilblüten blühen. Für meinen Beruf kommen lustige Tage."

Dass jetzt alles bleibt, wie es ist, "würden sich alle wünschen, aber dem Innenminister ist es wurscht", sagt Springer. Und die SPD? "Die soll sich nicht so grämen, denn es waren wirklich etliche Wähler für die SPD – blöderweise war nur die SPD halt nicht für die SPD. Fünftstärkste Partei: Bis vor einigen Jahren hat man ja gar nicht gewusst, dass es in Bayern so viele Parteien gibt, dass man einen fünften Platz machen kann.

Es ist jetzt auch nicht so, dass ich eine Träne weinen muss, weil die CSU bei 36 Prozent landet. Das Schlimme ist, dass viele CSUler im Landtag ganz gut aufgeräumt waren. Aber jetzt verlieren ganz viele ihren Landtagsjob – mit diesen CSUler muss sich nun die freie Wirtschaft und wir uns mit denen in der freien Natur rumschlagen. Auf Bayern kommt nun eine große Resozialisierungswelle zu – da haben wir einiges