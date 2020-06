München - Dieser Mann hat Bock auf Derbys: Dennis Dressel, Eigengewächs des TSV 1860, hat es schon wieder getan: Nach seinem Assist für Torjäger Sascha Mölders im Lokalderby am Mittwoch gegen den FC Bayern II (1:2) trat der 21-Jährige auch am Samstag beim 3:0 (1:0) gegen die Spielvereinigung Unterhaching tatkräftig in Erscheinung - und zwar gleich dreifach.