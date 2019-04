Diese Bilder gibt es bisher von Prinz Louis

Die ersten Bilder von Louis wurden vom Palast etwa zwei Wochen nach seiner Geburt veröffentlicht. Eines der zwei Bilder wurde am 2. Mai, dem dritten Geburtstag von Prinzessin Charlotte, aufgenommen. Liebevoll beugt sich die große Schwester darauf zu ihrem kleinen Bruder, der in ihrem Arm liegt, hinunter und küsst ihn auf die Stirn. Das zweite Bild zeigt den royalen Neuankömmling nur drei Tage nach seiner Geburt. Mit offenen Augen und in weißem Strampler liegt er auf einem Kissen.

Am 19. Mai, bei der Hochzeit seines Onkels Prinz Harry (34) mit Herzogin Meghan (37), war Louis im Gegensatz zu seinen Geschwistern nicht dabei, auch bei der Militärparade Trooping the Colour zu Ehren von Queen Elizabeth II. (93) im Juni kam das royale Baby nicht mit auf den Balkon des Buckingham Palasts. Zur Feier der Taufe von Louis gab es dann erst wieder im Juli neue Bilder. Vier offizielle Taufporträts wurden veröffentlicht. Die Fotos sind in Clarence House im Anschluss an die Taufe entstanden. Das wohl innigste Bild der Reihe zeigt Herzogin Kate im Garten mit Louis auf dem Arm.

Im November feierte Louis' Opa, Prinz Charles, seinen 70. Geburtstag. Der Palast zeigte auch dazu neue Bilder der königlichen Familie. Deutlich zu erkennen auf Kates Arm: Prinz Louis ist in seinen ersten Monaten ganz schön gewachsen. Wenige Tage später konnten die Royal-Fans noch ein besonderes Bild bestaunen: Charles posiert darauf mit seinem jüngsten Enkel, er hält Louis liebevoll im Arm. Entstanden ist es im Rahmen eines Porträts über Charles für das "The Sunday Times Magazine". Schließlich präsentierte sich Louis noch auf der Weihnachtskarte seiner Familie: Herzogin Kate hält den Kleinsten, Prinzessin Charlotte wird von Papa William getragen und Prinz George turnt hinter seinem Rücken umher.